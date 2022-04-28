سعودي يوثق تجربة إفطار

2022/04/28 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظي المصور السعودي عبد الرحمن سعد البريه بتجربة إفطار مثيرة للإعجاب مع أصدقاء له خلال شهر رمضان، فوق حافة جبل طويق في المملكة العربية السعودية.ونتج عن ذلك مشاهد ساحرة حرص المصور على توثيقها.

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