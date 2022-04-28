2022/04/28 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة التقاعد تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيّار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/28 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيّار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيّار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).