مجلس النواب الأميركي يوافق على وقف برنامج الطائرات المسيرة الايراني

2022/04/28 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب الأميركي لصالح خطة تهدف لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية ومعاقبة داعميه وذلك بأغلبية مئتين واربعة وعشرين صوتا ومعارضة صوتين فقط.

ونشر النائب الديمقراطي تيد دويتش تغريدة على تويتر أكد فيها ان إيران تستخدم برنامج الطائرات المسيّرة لتهديد الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية في حين قال العضو الجمهوري جاي روشتالر إن إيران تستخدم الطائرات المسيّرة لتدمير الشرق الأوسط ومهاجمة القوات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مضيفا انه كان من منظمي خطة وقف الطائرات الإيرانية من دون طيار بهدف منع هذه الهجمات والحد من الإرهاب الإيراني على حد تعبيره.

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