2022/04/28 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت وزارة النفط، اليوم الخميس، تأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة لمادة زيت الوقود المجهزة لمعامل الاسفلت المؤكسد الى نهاية شهر أيار المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تقرر تأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة لمادة زيت الوقود (HFO) المجهزة لمعامل الاسفلت المؤكسد الى نهاية شهر أيار 2022، واعتماد السعر الجديد اعتباراً من الاول من حزيران المقبل".

واضاف ان "هذا الاجراء جاء استناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، ولقاء وزير النفط بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب، من اجل اتاحة الفرصة لتطبيق برنامج ضبط المبيعات لمخرجات معامل الاسفلت المؤكسد، بما يضمن مصالح جميع الاطراف، ولغرض توفير اكثر من مصدر لتجهيز الوقود للاستهلاك المحلي وخصوصاً المولدات الاهلية".

وكانت هيأة الرأي في وزارة النفط قد اتخذت في وقت سابق قراراً بزيادة اسعار وقود مادة النفط الاسود (HFO)، مع أبقاء الدعم الحكومي، وذلك للحد من عمليات التجاوزات غير القانونية باستغلال تدنى اسعارها محلياً ، بالمقارنة مع دول الجوار والنشرة العالمية.

يذكر ان وزارة النفط تقوم بتجهيز معامل الاسفلت المؤكسد بزيت الوقود بإسعار تشكل مانسبته (25‎%‎) من سعرها الحقيقي دعماً للقطاع الخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تقرر تأجيل زيادة أسعار زيت الوقود لمعامل الاسفلت المؤكسد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تقرر تأجيل زيادة أسعار زيت الوقود لمعامل الاسفلت المؤكسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).