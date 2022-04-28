ما بعد الحداثة (خريطة مبسطة )3-3 - محمد دوير

2022/04/28 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_دوير تحدثنا في المقالتين السابقتين عن مقدمات ما بعد الحداثة، والمناخ العام الذي هيأ المسرح الدولي لتلك الرؤية العامة ..والأن نختتم حديثنا عن ما بعد الحداثة، وسنناقش عدة نقاط نستطيع بموجبها الإحاطة بالتصورات الكلية لها، دون الدخول في تفصيلات دقيقة..السؤال الأول: متي ظهر مصطلح ما بعد الحداثة؟؟اختلفت الدراسات حول زمانية ظهور المصطلح..1- أشار مايكل كولر Koehler في مقاله له بعنوان "م ......





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