العمليات العسكرية التركية في العراق.. اطراف معنية تغض الطرف

2022/04/28 | 15:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي الايام القلية الماضية من أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاق العملية.

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