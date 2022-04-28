رئيس وزراء باكستان الجديد يزور السعودية في أول زيارة خارجية

2022/04/28 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، إلى السعودية الخميس، في أولى زياراته الخارجية، سعيا للحصول على دعم مالي من المملكة التي أمضى فيها سنوات منفيا.

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