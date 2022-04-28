النفط تتخذ قراراً بشأن زيت الوقود المجهز لمعامل الاسفلت المؤكسد

2022/04/28 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتخذت وزارة النفط، اليوم الخميس، قراراً بشأن زيت الوقود المجهز لمعامل الاسفلت المؤكسد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "قررت وزارة النفط تأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة لمادة زيت الوقود HFO المجهزة لمعامل الاسفلت المؤكسد الى نهاية شهر أيار 2022، واعتماد السعر الجديد اعتباراً من الاول من حزيران 2022".

وأضافت ان "هذا الاجراء يأتي استناداً الى توجيه رئيس الوزراء، ولقاء وزير النفط بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب وذلك من اجل اتاحة الفرصة لتطبيق برنامج ضبط المبيعات لمخرجات معامل الاسفلت المؤكسد، بما يضمن مصالح جميع الاطراف، ولغرض توفير أكثر من مصدر لتجهيز الوقود للاستهلاك المحلي وخصوصاً المولدات الاهلية ".

وكانت هيئة الرأي في وزارة النفط قد اتخذت في وقت سابق قراراً بزيادة اسعار وقود مادة النفط الاسودHFO، مع ابقاء الدعم الحكومي، وذلك للحد من عمليات التجاوزات غير القانونية باستغلال تدنى اسعارها محلياً، بالمقارنة مع دول الجوار والنشرة العالمية.

ويذكر ان وزارة النفط تقوم بتجهيز معامل الاسفلت المؤكسد بزيت الوقود بأسعار تشكل ما نسبته 25‎%‎ من سعرها الحقيقي دعماً للقطاع الخاص.

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