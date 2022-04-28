وفاة أشهر وكيل أعمال للاعبين في العالم

2022/04/28 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..توفي أشهر وكيل أعمال للاعبين حول العالم، الايطالي مينو رايولا عن عمر ناهز 55 عاماً.وذكرت صحيفة “لاكازيتا ديلو سبورت” ان “مينو رايولا توفي اليوم عن عمر يناهز 55 عامًا بعدما خضع بالفعل لعملية جراحية في كانون الثاني الماضي في مستشفى سان رافائيل في ميلانو”.وكان رايولا وسيطاً للاعبين مثل إبراهيموفيتش وبوجبا […]

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