الزراعة والموارد تتفقان على توفير المياه لخمسة محاصيل ضمن الخطة الصيفية

2022/04/28 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن تفاصيل الخطة الصيفية، فيما بينت اتفاقها مع وزارة الموارد المائية على توفير المياه لخمسة محاصيل.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اقرار الخطط الزراعية يعتمد على ضوء الموقف والخزين المائي الموجودة سنويا حيث كانت هذا السنة جافة وشحّ في المياه، إذ ارتأت وزارتا الزراعة الموارد المائية ضمن خطة الصيف المقبل ان يكون دعم وتوفير حصة مائية كاملة لمحاصيل الخضر بما فيها الباذنجان و الطماطم والبطاطا والرقي والبطيخ".

واضاف ان "الوزارة اعطت خطة متكاملة وصلت بحدود 620 الف دونم التي تغطي مساحة كبيرة من العراق، فضلا عن توفير منتجات كاملة من السلع الزراعية ومحاصيل الخضار كافة".

وتابع ان "حصة للنجف والديوانية لسنة الحالية بلغت 10 الاف دونم بسبب الشحّ المائي"، لافتاً الى ان "مجموع الخطة الزراعية بلغت 900 الف دونم صيفي للسنة الحالية".

وذكر ان "محافظة ديالى كانت لها حصة لمحاصيل الخضار رغم الازمة المائية، إذ تم توفير حصة للبستنة الموجودة ومحاصيل الخضر".

واوضح ان" قرارات مجلس الوزراء يوم امس كانت لدعم وزارة الموارد المائية للكري وتصليح وصيانة مشاريع الري الموجودة في ديالى من اجل تعويضها في الخطة الصيفية".

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