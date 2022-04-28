إصابة جديدة تنهي موسم مدافع برشلونة

2022/04/28 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة الإسباني، لإصابة جديدة أثناء فترة تعافيه وعودته من جديد للملاعب.اللاعب الإسباني تعرض لإصابة عضلية، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينضم لقائمة برشلونة ضد مايوركا حسب ما أشارت التقارير مؤخرًا.وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن “موسم سيرجي روبيرتو انتهى بتلك الإصابة التي ستحتاج […]

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