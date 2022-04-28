بسبب الصيادين العراقيين.. مطالبات نيابية باستدعاء السفير الكويتي - عاجل

2022/04/28 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

طالب النائب عن محافظة محافظة البصرة علاء الحيدري، اليوم الخميس، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي بالعراق وتسليمه رسالة احتجاج وإدانة لانتهاك خفر السواحل الكويتي سلامة الصيادين العراقيين.

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ان "النائب عن الإطار التنسيقي عن محافظة البصرة يطالب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الكويتي بالعراق وتسليمه رسالة احتجاج وإدانة التصرف الغير مسؤول الصادر عن خفر السواحل الكويتي وفتح تحقيق بحق هذه المجموعة".

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