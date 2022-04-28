إجراءات امنية مشددة على مناطق عدة في صحراء الانبار

2022/04/28 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر عسكري، اليوم الخميس، بإجراءات وتحصينات امنية مشددة مناطق عدة في صحراء الانبار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "اتخاذ اجراءات وتحصينات أمنية مشددة على مناطق صحراء قضاء الرطبة من خلال استحداث قوة امنية من الجيش والحشد الشعبي مسنودة بغطاء جوي لحمايتها من العمليات الارهابية وتأمين الطريق الدولي السريع".

وأضاف ان "القوة المستحدثة ستأخذ على عاتقها الحفاظ على امن واستقرار قضاء الرطبة الذي شهد خلال الفترة الحالية نشاط خطير لعناصر تنظيم داعش".

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