تبقى تخبرني أنك بدّك تروح : من يوميات الغياب - مريم نجمه

2022/04/28 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه تبقى تخبرني إنك بدّك تروح : من يوميات الغياب تبقى تخبّرني ..



بِدّك تروح ..!بدّك تغادرنا , ما ( صدّقك ) .



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ما صَدِّق !؟قلّك : حاج تخوّفني بعيد الشر , ما فيك شي , بطل أنت , قلبك قوي , قال الطبيب : شباب قلبك دليلك !!:تسلم يديك اللي حضنوني ما في صورة أنا وإياك إلا وذراعك يطوقني كم أنا غنية بك ..



وبحبك كم ادّخرت في قلبي ..



وروحي رصيد حبك لا ينته ......





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