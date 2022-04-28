تبقى تخبرني أنك بدّك تروح : من يوميات الغياب - مريم نجمه



تبقى تخبرني أنك بدّك تروح : من يوميات الغياب - مريم نجمه
2022/04/28 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه تبقى تخبرني إنك بدّك تروح : من يوميات الغياب تبقى تخبّرني ..

بِدّك تروح ..!بدّك تغادرنا , ما ( صدّقك ) .

.

ما صَدِّق !؟قلّك : حاج تخوّفني بعيد الشر , ما فيك شي , بطل أنت , قلبك قوي , قال الطبيب : شباب قلبك دليلك !!:تسلم يديك اللي حضنوني ما في صورة أنا وإياك إلا وذراعك يطوقني كم أنا غنية بك ..

وبحبك كم ادّخرت في قلبي ..

وروحي رصيد حبك لا ينته ......

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