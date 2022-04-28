بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا

2022/04/28 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترح البيت الأبيض، الخميس، استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الهجوم الروسي.وقال البيت الأبيض في بيان إن من شأن مصادرة الأموال الروسية “تحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.وبدورها، ذكرت وكالة “رويترز” […]

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