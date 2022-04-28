2022/04/28 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت المفوضية الحكومية الفدرالية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، في تقريرها السنوي، أن ظروف الحرية الدينية بالمملكة العربية السعودية في عام 2021 ظلت ضعيفة، ولكنها شهدت بعض التحسينات التدريجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الأمريكية للحرية الدينية تدعو لمعاقبة مسؤولين سعوديين: المملكة "مثيرة للقلق على نحو خاص") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الأمريكية للحرية الدينية تدعو لمعاقبة مسؤولين سعوديين: المملكة "مثيرة للقلق على نحو خاص") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).