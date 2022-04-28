2022/04/28 | 16:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xlJDi7X-rL4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء تعلن عزمها رفع إنتاجها لتحسين التجهيز خلال الصيف في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء تعلن عزمها رفع إنتاجها لتحسين التجهيز خلال الصيف في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).