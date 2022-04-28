2022/04/28 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الخميس، عن اطلاق المرحلة الثانية من برنامج اعادة النازحين لأقدم حوض زراعي في ديالى.

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ادارة السعدية بدأت فعليا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج اعادة نازحي قرى حوض امام ويس شرقي الناحية من خلال دعوة الراغبين بالعودة الى تدوين اسمائهم في مذكرات رسمية تمهيدا لرفعها الى قيادة العمليات لتدقيقها امنيا وفق الاليات المعتمدة".

واضاف الزركوشي، ان "اكثر من 30 اسرة عادت قبل نحو شهر الى امام ويس كمرحلة اولى والان بدانا بتنفيذ المرحلة الثانية"، مؤكدا ان "اجمالي القرى المحررة في الحوض تصل الى اكثر من 20 قرية".

واشار الى ان "اعادة نازحي القرى سينهي معاناة انسانية لمئات الاسر بالإضافة الى انه له اثر امني ايجابي في منع ان تتحول القرى الى فراغات تستغل من قبل الارهاب في استهداف الطرق والمناطق القريبة".

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