فوضى بعد انتصار ليفربول.. شجار بين مدافع فياريال وكلوب

2022/04/28 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت نهاية مباراة فياريال وليفربول بدوري أبطال أوروبا، أحداثا مؤسفة، تمثلت بدخول عدد من لاعبي الفريقين بشجار ومواجهات لفظية.

وحقق ليفربول انتصارا "مريحا" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ضيفه فياريال الإسباني، بنتيجة 2-0، مساء الأربعاء.

وعند انتهاء المباراة، بدا كأن مدافع فياريال، الأرجنتيني خوان فويت، قد توجه للمدرب يورغن كلوب، وقام بتويجه بعض الكلمات له بغضب.

وتهجم فويت على كلوب أدى لدخوله في مواجهة لفظية مع قائد الفريق جوردان هيندرسون، الذي قام بشتم اللاعب الأرجنتيني في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا كلوب بوجه ساخر وهادئ من فويت، الذي استمر بالتعبير عن غضبه، لسبب غير معروف، قبل تدخل هيندرسون والمدافع ترينت أليكساندر أرنولد.

ونجح حارس مرمى ليفربول الاحتياطي، أدريان، بتهدئة الموقف، والحديث مع فويت بالإسبانية.

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