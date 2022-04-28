كاشفاً الأيام الأصعب.. نص رسالة السفير الإيراني إلى العراقيين بمناسبة انتهاء عمله

2022/04/28 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

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نص رسالة السفير الإيراني إلى العراقيين بمناسبة انتهاء عمله أولاً على ايرث نيوز.

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