التربية تعطل الدوام ليوم السبت المقبل

2022/04/28 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها يوم السبت المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق (30 نيسان 2022) في المديريات المدرجة ضمن الجدول الدراسي لأيام الأسبوع باعتباره امتدادا لعطلة عيد الفطر المبارك".وأضاف البيان، أن "الدوام سيستأنف في جميع المؤسسات التربوية، يوم الأحد المصادف 8/ 5/ 2022".

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