بشار الأسد يغير وزير الدفاع

2022/04/28 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، اللواء، علي محمود عباس وزيراً للدفاع، خلفا للعماد علي عبد الله أيوب، الذي تولى الوزارة منذ 2018.

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