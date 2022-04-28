بالصور.. استمرار تنفيذ مشروع تأهيل طريق الحرـــ كمالية في كربلاء

2022/04/28 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الخميس، عن استمرار

العمل بمشروع تأهيل طريق الحر ــ كمالية

في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، ان طول الطريق

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