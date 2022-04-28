التربية تصدر بيانا بخصوص عطلة العيد

2022/04/28 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، بيانا بخصوص عطلة العيد.

وذكرت الوزارة في بين تلقته (بغداد اليوم) أن "الوزير علي حميد الدليمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق (30 نيسان 2022) في المديريات التي تدرجه ضمن الجدول الدراسي لأيام الاسبوع معتبره امتداد لعطلة عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "على ان يُستأنف الدوام في جميع المؤسسات التربوية، يوم الأحد، المصادف 8 / 5 / 2022".

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