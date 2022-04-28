2022/04/28 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بقيام امرأة برمي طفلها من أحد جسور الديوانية.

وقال المصدر في الشرطة النهرية، لـ(بغداد اليوم)، إن "امراة على رمي طفلها من اعلى احد جسور محافظة الديوانية".

وأضاف، أن "مفارز الشرطة النهرية تواصل البحث عن الطفل داخل النهر بعد ان رمته امه".

وبين انه "لم يتم التعرف عن اسباب قيام الام بذلك لغاية الان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. امرأة ترمي طفلها من أحد جسور الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. امرأة ترمي طفلها من أحد جسور الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).