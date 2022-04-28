رئيس وزراء بلغاريا: لم نتوقع أبداً أن نصبح من دون الغاز الروسي

2022/04/28 | 16:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيربين (أوكرانيا)-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء البلغاري من أوكرانيا الخميس أن على أوروبا أن تكون “أقوى” وأن تجد “بدائل” للتوقف عن استخدام الغاز الروسي، بعدما حرمت موسكو بلاده من إمدادات الغاز الأربعاء.وقال كيريل بيتكوف من إيربين إحدى ضواحي كييف التي دمرها الغزو الروسي في آذار/مارس “قبل بضعة أشهر لم نتوقع أبداً أن […]

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