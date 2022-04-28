رايولا على قيد الحياة

2022/04/28 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد ألبرتو زانجريلو الطبيب المعالج للإيطالى مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير، داخل مستشفى سان رافاييل فى ميلانو على أخبار وفاة وكيل اللاعبين بعد صراع طويل مع المرض.قال زانجريلو فى حديث لشبكة “سكاي”: أنا غاضب من المكالمات الهاتفية من الصحفيين الذين يتكهنون بحياة رجل يكافح من أجل البقاء”.ونشر رايولا تغريدة له على […]

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