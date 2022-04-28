2022/04/28 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوغراف..تعرف على نسبة الاستثمار الاجنبي في العراق من قيمة الناتج المحلي

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تعرف على نسبة الاستثمار الاجنبي في العراق من قيمة الناتج المحلي أولاً على ايرث نيوز.

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