مدينة بابل الأثرية تفتح أبوابها للزوار والسائحين طيلة أيام العيد

2022/04/28 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مفتشية آثار وتراث بابل، الخميس، فتح أبواب المدينة الأثرية أمام الزوار والسياح العرب والأجانب طيلة أيام عيد الفطر.

وقال المفتش حسين فليح الشمري في بيان، إنه "تقرر فتح أبواب مدينة بابل الآثارية أمام الزوار والسياح العرب والأجانب طوال أيام عيد الفطر المبارك للاطلاع على حضارة بابل التاريخية بعد أن تمت تهيئتها من كافة الجوانب".

وأضاف، أنه "تم توفير عدد كبير من المرشدين والأدلاء السياحيين لغرض تقديم المعلومات عن المدينة وتأريخها ومعابدها ومسرحها الشهير والقصور وغيرها".

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