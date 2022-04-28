الأمين العام للأمم المتحدة يزور بوتشا: سيناريو مروع والمدنيون يدفعون ثمنًا باهظًا

2022/04/28 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، مدينة بوتشا الأوكرانية التي دمرتها الحرب، وبرز اسمها بتقارير عن ارتكاب جرائم حرب على يد القوات الروسية في أوكرانيا.

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