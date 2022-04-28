لاعبو الصقور يؤدون مناسك العمرة قبل العودة إلى بغداد

2022/04/28 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدى لاعبو فريق القوة الجوية، مناسك العمرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.وأختتم القوة الجوية مشاركته في دوري أبطال آسيا بخسارته أمام مومباي الهندي يوم الثلاثاء الماضي.وودع فريق الصقور دوري الابطال بعدما فرط بفرصة بلوغ دور الـ16، حيث كان يحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة لكن ذلك لم يحدث.وحصد […]

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