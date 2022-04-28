إردوغان يبلغ بوتين استعداده للقيام بمبادرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

2022/04/28 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستعداده للقيام بمبادرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال إردوغان خلال اتصال هاتفي مع بوتين، إنه "مستعد لأخذ زمام المبادرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوسط في طريق السلام"، حسبما أفادت به الرئاسة التركية في بيان. وعبر إردوغان عن رغبته في إقامة سلام دائم في المنطقة بأسرع ما يمكن من خلال زيادة الزخم المكتسب خلال محادثات اسطنبول".وأضافت الرئاسة التركية، أن "بوتين، شكر إردوغان على تبادل السجينين بين واشنطن وموسكو الذي أعلن الأربعاء وجرى في تركيا بتنسيق وإشراف أجهزة الاستخبارات التركية". وجرى تبادل جندي المارينز السابق تريفور ريد الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات في روسيا مع الطيار كونستانتين ياروشينكو الذي كان مسجونًا في الولايات المتحدة منذ عام 2010. وتحاول تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحليفة أوكرانيا تسهيل الوساطة بين موسكو وكييف، وقد رفضت حتى الآن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.واستضافت تركيا مرتين مفاوضات مباشرة بين الطرفين في 10 آذار/ مارس على المستوى الوزاري في أنطاليا وفي 29 منه في اسطنبول. ومنذ ذلك الحين، قال إردوغان في عدة مناسبات، إنه يريد استضافة اجتماع في اسطنبول بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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