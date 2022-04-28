ضبط حاوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

2022/04/28 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط حاوية مخالفة للضوابط .

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