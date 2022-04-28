2022/04/28 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشفت النائب في البرلمان، مديحة المكصوصي، اليوم الخميس، عن مصير امين بغداد علاء معن، بعد انباء تحدثت عن إقالته من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقالت المكصوصي، لـ(بغداد اليوم)، إن "امين بغداد سيتم استجوابه في البرلمان من قبل النائبة عالية نصيف"، لافتة الى "نية رئيس الوزراء إقالته، وان غدا أو بعد غد ستكون الصورة واضحة للاقالة".

واتهمت البرلمانية، أمين العاصمة بأنه "يهين موظفيه وهذا ينعكس بشكل سلبي على أمانته، إضافة إلى أنه قام بتجميد صلاحيات نوابه ومسؤولين اخرين بالأمانة وهم بدرجة مدير عام ولا دور لهم فقط استلام رواتب لأنهم دون صلاحيات".

وأضافت أن "معن يعمل في الأمانة لمدة ساعة واحدة او ساعتين فهو يأتي لمكتبه عند الساعة الواحدة ويخرج بعد ساعة أو ساعتين، فكيف يؤدي بهكذا وقت".

ولفتت الى، ان "العاصمة باتت اليوم مهجعا للتجاوزات والاوساخ وغيرها، وان المشاريع فيها ليست وفق المواصفات".

وطالبت المكصوصي، بإقالة الامين قائلة: "ليس امينا على العاصمة وعلى رئيس الوزراء ان يختار شخصاً يعيد العاصمة لمكانتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً أو بعده تتوضح الإقالة.. ما أشيع عن أمين بغداد يستجلب الجدل: يأتي لمكتبه الساعة 1 ظهراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً أو بعده تتوضح الإقالة.. ما أشيع عن أمين بغداد يستجلب الجدل: يأتي لمكتبه الساعة 1 ظهراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).