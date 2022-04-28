وزير الداخلية ينهي اجتماعاً حضره القادة والضباط.. هذا ما تمخض عنه

2022/04/28 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤكداً أن قواتنا الأمنية بذلت جهوداً كبيرة خلال شهر رمضان..وزير الداخلية يعقد اجتماعاً ضم جميع قادة وضباط مفاصل وكالة شؤون الشرطة ================= عقد وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم جميع قادة وضباط مفاصل وكالة شؤون الشرطة.وفي بداية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن قواتنا الأمنية بذلت جهوداً كبيرة خلال شهر رمضان […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية ينهي اجتماعاً حضره القادة والضباط..



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