بوتين لن يكون اخر ديكتاتور لروسيا ..الخيارات أمام العالم - لبيب سلطان

2022/04/28 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لبيب_سلطان عانى المجتمع الروسي خلال الحكم القيصري وبعده السوفياتي التسلط والدكتاتورية و لم يذق طعم الديمقراطية والحريات الا نادرا، وخصوصا حرية الرأي والتعبير أوالمشاركة في انتخاب نوابه وحكامه ، الا لسنوات معدودة نهاية حكم القياصرة كذاك في التسعينات رغم الفوضي التي تبعت انهيار الأتحاد السوفياتي .



ومنذ وصول الرئيس بوتين للسلطة عام 2000 اخذ ينتقل تدريجيا ومن جديد لحكم القبضة الحديدية ونموذج دولة الرجل الواحد ......





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