أردوغان قبيل أول زيارة للسعودية منذ نحو 5 سنوات: سنفتح صفحة جديدة في العلاقات

2022/04/28 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل سفره الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، أن زيارته تعبر عن إرادة مشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون، وهي أول زيارة منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وتأتي بعد 3 أسابيع من إحالة القضية من القضاء

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