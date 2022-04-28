دوريات آلية وراجلة.. محافظة عراقية تعلن خطتها الأمنية لعيد الفطر - عاجل

2022/04/28 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

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محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير علي الشعلان يرأس إجتماعاً موسعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية ومدراء الأجهزة الأمنية التنفيذية والاستخبارية والرقابية والساندة في المحافظة ، لمناقشة الملف الأمني والملف الخدمي والخطة الأمنية الخدمية الخاصة بعيد الفطر المبارك .

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