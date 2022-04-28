“تتعامل بازدواجية”..اليكتي يكشف آلية تقسيم واردات كردستان بين اربيل وسليمانية

2022/04/28 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، الخميس، أسباب زيادة الأزمات المالية في محافظة السليمانية وظهور مشاكل السيولة النقدية، فيما أكد أن حكومة إقليم كردستان تحاول جعل السليمانية مدينة فقيرة في الوقت الذي تحاول اثراء اربيل ودهوك.وقال أنور في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “ظهور مشكلة السيولة النقدية في محافظة السليمانية لم يكن […]

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