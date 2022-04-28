الرافدين يعلن إطلاق رواتب المتقاعدين

2022/04/28 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه

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