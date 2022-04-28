العراق والمحاصيل الاستراتيجية.. تهديد وجودي دون اكتراث حكومي

2022/04/28 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجم إنتاج العراق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي للعام 2021 قد بلغ 4 ملايين و234 ألف طن، مسجلا تراجعا بنسبة 32%.

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