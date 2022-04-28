ضحايا الحوادث أكثر من شهداء الحرب.. انفلات يتحدث عنه الفتح: السياسي لا يحترم القانون

2022/04/28 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن الذين يموتون بحوادث السير اكثر من شهداء الحرب ضد داعش.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الانفلات وعدم وجود قانون وصل إلى الشارع وبات يتسبب بحوادث كارثية تودي بحياة الكثير من المواطنين فتارة نسمع عن وفاة 11 معلما ومرة نسمع عن وفاة اربعة في طريق النجف جراء تلك الحوادث".

وأكد أن "العلاقة بهذا الموضوع حول الشأن السياسي يكمن في ضعف قوة القانون فمرة نجد ان السائق يسير في الشوارع في السرعة التي يختارها دون أي محددات ومرة أخرى مراه يفقد وعيه تدريجيا بسبب قلة النوم ما يسبب بكارثة للذين معه بالمركبة وهذا ايضا لا يحاسب".

وبين أن "الضحية هنا هو المواطن وعليه تحولنا إلى غابة يجب ان نقف عند هذا الأمر فإذا كان السياسي لايحترم القانون فكيف يحترم المواطن القانون".

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