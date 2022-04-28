فلاحو العراق في طهران بعد العيد لمناقشة 3 ملفات هامة

2022/04/28 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصاكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، اليوم الخميس، بان وفدا من الاتحاد سيزور طهران بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة 3 ملفات هامة.وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية بدء حراك منذ اسابيع عدة من اجل تشكيل وفد لزيارة طهران ولقاء المسؤولين لمناقشة 3 ملفات هامة ابرزها سبل التنسيق حيال ملف المياه والانهر المشترك وضرورة تقاسم الضرر في مواسم الجفاف".واضاف التميمي، ان "الوفد سيزور طهران بعد عطلة عيد الفطر المبارك وسيكون ملف تعزيز اطلاقات نهر ديالى على راس الاولوية خاصة وان حجم الضرر بالغ وسبب كارثة لاعداد كبيرة من العراقيين ناهيك عن مخاوف من هلاك البساتين".واشار الى ان "الزيارة ستفتح الافاق امام تنسيق اكبر في ملف المياه خاصة في الانهر المشتركة بين العراق وايران بالاضافة الى اهمية تعزيز التعاون في الامن الغذائي وسد حاجة الاسواق من المحاصيل الزراعية في مواسم الحاجة".

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