النفط يتغلب على الكهرباء بمباراة اليوم

2022/04/28 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز نادي النفط، اليوم الخميس، على نادي الكهرباء في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وسجل لاعب نادي النفط، وليد كريم، الهدف الاول والاخير في المباراة بالدقيقة الـ11 من وقت المباراة.

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