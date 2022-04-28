2022/04/28 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاأحصت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عدد المشاريع قيد التنفيذ والمتلكئة، وفيما أعلنت مجموع كلفها المالية، أكدت اتخاذ معالجات من بينها ترشيق المشاريع المتلكئة وتقليل الانفاق عليها.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشاريع تقسم بحسب القطاعات حيث لدى الحكومة مشاريع زراعية، صناعية، النقل والاتصالات، الخدمات، وتنمية الأقاليم التي تنفذ من قبل المحافظات"، مبيناً أن "هناك أكثر من 7050 مشروعاً قيد التنفيذ مجموع كلفها المالية بحاجة إلى 276 تريليون دينار لإنجازها وتم اتخاذ بعض المعالجات لهذه المشاريع وتقليص كلفها المالية".وأضاف الهنداوي، أن "المشاريع المتلكئة تبلغ حوالي 1452 مشروعاً بكلفة تصل إلى 24 تريليون دينار حيث تم صرف 10 تريليونات كمصروف تراكمي وما تبقى يحتاج الى إجراءات".ولفت إلى أن "المشاريع المتلكئة مقسمة وكمايلي: النقل والاتصالات 63 مشروعاً، تنمية الأقاليم 857 مشروعاً، القطاع الصناعي 94 ، القطاع الزراعي 51، والمباني والخدمات 387، والمجموع الكلي 1452 مشروعاً متلكئاً".وتابع، أن "المعالجات التي قامت بها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والمحافظات، وضعت مجموعة من الإجراءات والتوصيات تتضمن رفع المشاريع المتوقفة وغير المحالة، منها المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها التي تقرر رفعها من الخطة، إضافة الى رفع المشاريع التي فيها نسب إنجاز أقل من 10% حيث لم يعد من المجدي إنجازها لأنها بحاجة الى أموال ووقت".وأوضح، أنه "من خلال الترشيق للمشاريع المتلكئة التي لم ينجز منها شيء تم حذف مجموعة من المشاريع بهدف الوصول إلى تخفيض الكلف إلى 45 تريليون دينار"، مؤكداً أنه "حتى الان تم الوصول إلى تخفيض 23 تريليون دينار والعمل مستمر للوصول الى هدف تخفيض بقيمة 45 تريليونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن العدد الكلي للمشاريع الحالية وتوضح الكلف الإجمالية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن العدد الكلي للمشاريع الحالية وتوضح الكلف الإجمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).