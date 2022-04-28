التحالف بقيادة السعودية يعتزم الافراج عن 163 أسيراً حوثياً في اليمن

2022/04/28 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع مؤيد للحوثيين في صنعاء في 7 آذار/مارس 2022 © ا ف ب محمد حويس الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا دعما للهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، وذلك بعدما اقترح المتمردون إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.[…]

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