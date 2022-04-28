بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا

2022/04/28 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول أميركي كبير، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا بينها 20 مليارا من المساعدات العسكرية.

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