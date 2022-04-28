برلماني يقر بعدم إمكانية إلزام الحكومة العراقية إرسال قانون الموازنة: طرحه نيابياً غير لائق والمحكمة الاتحادية وجهتنا - عاجل

2022/04/28 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، حول إمكانية إلزام مجلس النواب لحكومة تصريف الاعمال اليومية، بتقديم مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى البرلمان.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم): "من غير الممكن اطلاقاً قيام مجلس النواب بالزام حكومة تصريف الاعمال اليومية، بتقديم مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى البرلمان".

وأضاف ان "الامر غير قانوني وغير دستوري، وطرحه من قبل البرلمان امر غير لائق، فالبرلمان هو اعلى سلطة تشريعية واعلى سطلة رقابية ويفترض هو يعرف دوره وصلاحياته جيدا اكثر من غيره".

وبين ان "اقدام مجلس النواب على هكذا قرار، سيدفعنا الى تقديم طعن بهذا القرار لدى المحكمة الاتحادية العليا، وهذا الدعوى سوف تحسم من الجلسة الأولى، كون الأمور واضحة جدا"، مشيرا الى ان "حكومة تصريف الاعمال لا يمكن لها ارسال قانون الموازنة، وهذا فقط من مهام الحكومة المنتخبة الجديدة حصراً".

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