حادث سير يُنهي حياة أربعة أشخاص بينهم طفلان شرقي كركوك

2022/04/28 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة اربعة اشخاص بينهم طفلان بحادث سير شرقي كركوك

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