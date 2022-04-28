فهم أحداث العالم المعاصر رهينة بفهم فلسفات-العالمية- الرأسمالية - محمد بوجنال

2022/04/28 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بوجنال لا شك أن الفلسفات الرأسمالية المعاصرة- وكذا سابقاتها- قد أثثت لإقبار مفاهيم من قبيل الصراع والمساواة والعدالة تحت مسميات عديدة كالبنيوية وما بعد البنيوية ونهاية التاريخ وصراع الحضارات وغيرها.وما ذاك سوى منطقها الداخلي المحكوم ببديهية " قبلية الملكية الخاصة والتفوق العرقي ".بهذا المعنى تحايلت على التاريخ والمجتمعات حيث ركزت وتركز على إخفاء بديهيتها وإظهارها مكرا بالمظهر الحقوقي والإنساني أو قل ......





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